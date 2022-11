Twee verdachten van import 3400 kilo harddrugs voorlopig op vrije voeten

Gennaro doodde Karina (38) in haar slaap, maar ontloopt de gevangenis

Gennaro L. (24), die Karina van Dijk (38) in haar slaap doodstak, ontloopt de gevangenis. Het is in zijn belang en dat van de samenleving om hem langdurig in een speciale kliniek te behandelen.

23 november