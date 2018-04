Twee voertuigen in vlammen op in Dreven en Gaarden

Voorburg in stank van asfaltfa­briek

8:16 Voorburgers in de omgeving van de Binckhorst volgen de besluitvorming volgende maand in de Haagse gemeenteraad over woningbouw op de Binckhorst met argusogen. Het gaat ze vooral om wat er wordt besproken over stank en risico's voor de gezondheid van de Haagse Asfalt Centrale (HAC), die op de Binckhorst is gevestigd.