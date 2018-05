Twee weken cel voor man die poes in water kwelde in Den Haag

Buurtbewoners van het Haagse Forellendaal waren maandag geschokt toen ze zagen hoe een man twee poezen aan het kwellen was door ze in de vijver te werpen. De politie pakte de verdachte ter plekke op en hij werd woensdagmiddag al voorgeleid. Bij de snelrechtzaak draaide het om één poes die aan de riem vastzat.



De verdachte is de bijna 32-jarige zwerver Evgeny C. die een half jaar geleden uit Kazachtstan naar Nederland is gekomen. Hij leeft van wat de vuilnisbakken hem brengen. Hij toonde zich verbaasd over alle ophef. ,,Ik wilde niet dat ze verdrinkt. Het was mijn poes. Toen ze miauwde, haalde ik haar uit het water”, zei hij. Maar volgens de politie was het dier schichtig en getraumatiseerd door deze ervaring. Poezen houden nu eenmaal niet van water. Verder zou de verdachte haar aan een riempje omhoog hebben gehouden. Evgeny ontkende dat:,,Zij liegen. De poes is bijna gestikt door de handelingen van de politie.”