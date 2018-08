Twee weken celstraf geëist voor haatzaaien tijdens protest in Schilderswijk

De zaak werd al in 2016 voor de rechter gebracht, maar toen werd het OM niet-ontvankelijk verklaard. ,,Hoewel de uitlatingen alweer enige tijd geleden zijn en de onrust die in 2014 ontstond weer is geluwd, blijft het belangrijk dat we grenzen aangeven'', zei de officier van justitie (OvJ) vandaag tegen de rechtbank. ,,De geest kan dan terug zijn in de fles, de dop moet er wel op blijven.''



Het OM stelt dat de beelden nog steeds terug zijn te vinden op internet en nog steeds worden gedeeld. ,,Dat betekent dat ook het gif van de uitlatingen zich nog steeds verspreidt en zijn haatzaaiende werk doet. Precies wat verdachte had beoogd'', aldus de OvJ.



De verdachte was niet bij de zitting aanwezig. Het is onbekend waar hij zich op dit moment bevindt.