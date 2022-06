Twee woningen in Voorburg overvallen, jonge verdachten op de vlucht

Overvallers vielen op maandag en dinsdag woningen binnen. Gisteren ging het om een woning aan de Elzendreef in Voorburg. ,,Uit onderzoek is gebleken dat bij deze twee woningovervallen twee minderjarige jongens zijn betrokken”, legt de politie uit. De politie weet wie de jongens zijn, maar waar ze op dit moment verblijven is onduidelijk. ,,De politie is dringend naar hen op zoek.”



Wat zich precies in de woningen heeft afgespeeld en of er iets buit is gemaakt, is vooralsnog onduidelijk. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden.