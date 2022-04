Twee zonen krijgen alsnog werkstraf vanwege kappersvete om stoelen

De knokpartij in kapperszaak Empire Barberz in Rijswijk is al haast drie jaar geleden, maar twee verdachten in de zaak krijgen alsnog een werkstraf van tweehonderd uur. Het gaat om de zonen van de Haagse kapper D. M., die in 2019 zijn concurrent in Rijswijk opzocht om kappersstoelen terug te halen.