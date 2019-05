Tweede aanslag in Den Haag: eigenaresse is ex-vriendin beruchte crimineel Reda N.

De ijswinkel in Den Haag waar afgelopen nacht een ruit uit werd geblazen is van een ex-vriendin van de beruchte Haagse crimineel Reda N. Afgelopen week ging al een explosief af in het reisbureau van de vader van Reda.

De eigenaresse van de ijswinkel aan het Paul Krugerplein in de Haagse wijk Transvaal is druk bezig de schade af te handelen en wilde vanmiddag niets zeggen.

Het is de tweede keer in een week tijd dat er een aanslag is geweest op zaken van mensen uit de kring van Reda. De schade was deze keer niet zo groot als die in het reisbureau van Reda’s vader aan de Hoefkade vorige week.

De eigenaresse van de ijswinkel is een jeugdvriendin van Reda. Ze kwam bij zijn ouders over de vloer en ging mee op vakantie naar Marokko. De relatie was voorbij op het moment dat Reda vast kwam te zitten in 2012 voor twee woningovervallen.

Overvallen

Een van die overvallen was op een steenrijk gezin in Rotterdam in november 2012. De nog jonge kinderen werden daarbij opgesloten in een andere kamer dan hun ouders. De andere overval was op multimiljonair Wim Zegwaard en diens vrouw een half jaar daarvoor. Het OM schat dat de overvallers, uitgaande van de aanschafwaarde van de door hen gestolen dure klokjes, voor 3,2 miljoen euro wisten buit te maken. Hij is veroordeeld tot een celstraf van bijna 13 jaar.

Reda werkte zich op van fietsendief tot een van de meest gehate, beruchte én geliefde criminelen van Den Haag. Met dure cadeaus kocht hij het zwijgen van jongeren. Hij reed in auto’s waar zij alleen van konden dromen. En hij won nog meer aan populariteit door de politie tot razernij te drijven door spelletjes met hen te spelen.

