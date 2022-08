Tweede benefietdiner voor de Ziekte van Pompe in Kurhaus Scheveningen

Roep om maatrege­len tegen snelheids­dui­vels Neherkade na zwaar ongeluk met voetganger

De roep om maatregelen klinkt nu een 40-jarige voetganger zwaargewond raakte bij het oversteken van de Neherkade in Den Haag. De automobilist(e) die op hoge snelheid doorreed, is nog niet gepakt. En het is niet voor het eerst dat dit is gebeurd.

5 augustus