Tweede dag avondvierdaagse onzeker door code oranje

Of de tweede avond van de 72ste avondvierdaagse net zo mooi gaat worden als de eerste is nog de vraag. Voor vanavond is code oranje afgegeven. Er zijn zware onweersbuien en hagel voorspeld. In de Haagse regio wordt een uur voor de start pas bepaald of de wandeltochten doorgaan.

,,We hebben geen zin in narigheid tijdens de wandeling dus we houden de weersvoorspellingen strak in de gaten", laat een organisator van de vierdaagse in Monster weten. ,,Als het nodig is, lasten we de tweede avond af en gaan we met goede hoop naar morgen kijken. Dit melden we dan op onze Facebookpagina en hebben contact met de scholen. Zodra we het afblazen melden we dit bij de coördinatoren. Zij geven het dan door aan de wandelaars."

Te vroeg voor conclusies

Organisatoren in Leidschendam en Zoetermeer melden dat zij pas een uur voor aanvang via de sociale media en websites bekend maken of de tweede avond doorgaat.