Tweede dag: Hoe is Mitch Henriquez om het leven gekomen?

Over de doodsoorzaak zal veel gesteggeld worden. Het Nederlands Forensisch Instituut concludeerde eerder dat de nekklem Mitch fataal is geworden, maar de advocaten van de agenten kwamen later met een rapport op de proppen van forensisch arts Kees Das die stelt dat Henriquez aan een hartstilstand is overleden.



Een derde deskundige moest zich eerst over beide medische rapporten buigen. Daardoor gaat de inhoudelijke behandeling nu ook extra lang duren. Er is anderhalve dag voor uitgetrokken.



Lange zaak

Liefst tien dagen zijn uitgetrokken voor de uiterst gevoelige rechtszaak over de dood van Arubaan Mitch Henriquez, de man die eind juni 2015 na een festival in Den Haag zó hardhandig werd gearresteerd door vijf agenten, dat hij een dag later overleed. En dat allemaal omdat hij 'voor de grap' tegen de agenten had geroepen dat hij een wapen had.



Over die grap werd gisteren op de eerste dag in de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol eindelijk meer duidelijk. De meeste getuigen en betrokken agenten hadden wel door dat het om een grap ging. De stevig gebouwde 42-jarige dronken Arubaan ging echter lang door, zo bleek uit de verklaringen van de twee agenten die voor zijn dood worden vervolgd. Hij zou telkens 'ik heb een wapen, een kaliber 52' hebben geroepen.



De nabestaanden hebben geen vertrouwen in het verloop van de rechtszaak. Om die reden liet hun advocaat Korver een privédetective de originele videobeelden van de arrestatie opsporen, waarop te horen is wat omstanders roepen en waarop goed te zien zou zijn dat de agenten tijdens de worsteling al zorgelijk naar elkaar kijken. Korver mocht de opnamen als bewijs inbrengen.