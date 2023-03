Tweede explosie in Edisonstraat in twee dagen tijd, mogelijk gerichte aanval

‘Onaange­kon­dig­de’ opvang minderjari­ge asielzoe­kers leidt tot grote rel in Rijswijk: ‘Ik baal hiervan’

De ‘onaangekondigde’ opvang van minderjarige vluchtelingen in een hotel in Rijswijk heeft tot grote ophef geleid in de stad. De gemeente zegt dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de vluchtelingen zonder overleg in haar stad heeft ondergebracht. Maar sommige raadsleden vermoeden dat de wethouder het wel degelijk wist. Zij denken dat hij de raad hier bewust over heeft voorgelogen.