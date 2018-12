Tweede Kamer afgesloten na vondst poederbrief

Nasser El Khayati staat open voor vertrek in de winterstop

12:27 Alles in het spel van ADO Den Haag lijkt op dit moment van Nasser El Khayati uit te gaan. De aanvallende middenvelder is in de eredivisie één van de smaakmakers en die status zou de 29-jarige in de winter best weleens kunnen gaan verzilveren.