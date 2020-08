Tweede Kamer laat binnenkort voorzichtig weer bezoek toe

Flinke klap voor toerisme in Den Haag door corona: ruim driekwart minder aanloop

25 augustus Het toerisme in Den Haag heeft een flinke klap gekregen door de coronacrisis. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag publiceerde. In het tweede kwartaal van dit jaar kwamen er ruim 77 procent minder toeristen naar onder meer hotels in de stad.