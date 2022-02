Tweede leven voor Zuiderstrandtheater: kandidaat gevonden om het in zijn geheel te recyclen

Wethouder Anne Mulder laat weten dat de opdracht is gegund aan cepezedprojects en Lagemaat. Die eerste, een architectenbureau uit Delft, is gespecialiseerd in hergebruik van woningen, kantoren en bedrijfspanden. De twee werkten eerder samen bij de tijdelijke rechtbank in Amsterdam. Die wordt momenteel in zijn geheel verplaatst naar Enschede.

In mei vorig jaar kwam er een einde aan het tijdelijke Zuiderstrandtheater. Met de komst van Amare in het Haagse centrum is het overbodig geworden. De gemeente wil het demontabele gebouw verkopen mét de voorwaarde dat het elders wordt heropgebouwd. In binnen- en buitenland is gekeken of het theater een tweede leven kan krijgen.

Plan

Aan cepezedprojects en Lagemaat nu de taak om het plan verder uit te werken en te kijken of dat haalbaar is. Eind april verwacht de wethouder definitief een knoop door te hakken. Dat hangt onder meer af van of het theater daadwerkelijk hergebruikt kan worden.

Het theater aan het einde van de Houtrustweg moet plaatsmaken voor de ontwikkeling van bedrijven, woningen en een parkeergarage. Op 1 januari 2023 moet het daar weg zijn.

