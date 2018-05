Tweede slachtoffer zware aanrijding Den Haag overleden

165 Rotterdam­mers naakt in Den Haag: 'Goed om gewone mensen te zien'

13:26 165 Rotterdammers gingen uit de kleren voor het fotoboek Naked Rotterdam van fotograaf Leon Schröder. Dit weekend werden de foto's tentoongesteld in Den Haag. ,,Ik heb het idee dat we steeds meer problemen hebben met naakt zijn. In de media zien we alleen perfecte lichamen, terwijl dat in werkelijkheid anders is. Het is goed om weer gewone mensen te zien.''