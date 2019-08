Tweede verdachte aangehouden voor dodelijke steekpartij in centrum Den Haag

De verdachte, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, is de tweede die is aangehouden in de zaak. Dinsdagochtend al werd een 24-jarige vrouw uit Rijswijk opgepakt. Bij de steekpartij overleed een 47-jarige man uit Den Haag. Wat de aanleiding voor de fatale steekpartij was, wordt nog onderzocht door de recherche.