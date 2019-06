Tweede verdachte aangehouden voor steekincident Schilderswijk waarbij slachtoffer in hoofd werd gestoken

Dragqueens besmeurd met pindasaus en geweigerd door Haagse taxichauf­feurs na pride

7:48 Taxichauffeurs in Den Haag weigeren ‘dragqueens’ mee te nemen. Ben Manuputty, organisator van de vorige week gehouden The Hague Pride wil in gesprek gaan met taxibedrijven om het probleem aan de kaak te stellen.