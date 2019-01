Tweede verdachte aangehouden voor Wassenaarse wietvilla's

Stavros T., die in drie kapitale villa’s in Wassenaar wiet zou hebben gekweekt, heeft deels bekend betrokken te zijn bij de kwekerijen in de verbouwde kelders. Inmiddels is een tweede verdachte aangehouden.

,,Ik vind het verschrikkelijk”, zei Stavros T. (44) tegen de rechters. ,,Verschrikkelijk dat ik hier zit en verschrikkelijk van de schade die ik heb aangericht. Mensen om me heen zijn de dupe van mijn stommiteiten. Zij wisten nergens van.” Daarmee doelde hij op zijn kinderen én op zijn vrouw, realityster Amanda Balk. Met haar is hij vorig jaar in het huwelijksbootje gestapt. ,,Mijn dochter durft niet meer naar school en kan niet meer slapen. Mijn vrouw loopt bij een psychiater. U beslist, ik neem mijn verantwoordelijkheid, maar laat me nu alstublieft vrij.”

T. zat strak in donkerblauw krijtstreep pak voor de rechters. Met zijn witte blouse en zijn zwarte leren laarzen, zijn haren en grijzend baardje netjes gestyled, zat hij er net zo bij als op de Instagram-foto's die hij tot september vorig jaar nog postte. De Amsterdammer probeert nu te ‘redden wat er te redden valt’, zei zijn advocaat. Volgens hem is het niet ondenkbaar dat er een scheidingsaanvraag aankomt. ,,Hij heeft zijn echtgenote in het ootje genomen. Ze had een heel ander toekomstbeeld voor ogen. Hij begrijpt dat ze daarin teleurgesteld is.”

Notitieboekje

De rol die Stavros T. bij de kwekerijen gespeeld zou hebben is nog onduidelijk. Zijn advocaat zei gisteren dat T. alleen de huurcontracten op zijn naam had staan en verder niets met de hennepkweek te maken had. Maar volgens het Openbaar Ministerie gaat zijn betrokkenheid wél verder. T. was regelmatig aanwezig in de villa's, er werd post op zijn naam bezorgd en er is een notitieboekje gevonden met berekeningen en pijlen met ‘grote bedragen’ die overgemaakt konden worden.

Afgelopen week is een tweede verdachte aangehouden en de officier van justitie zei al dat er mogelijk nog meer verdachten in beeld komen. Naast het kweken van wiet wordt Amsterdammer T. ook verdacht van witwassen en diefstal van elektriciteit. De drie eigenaren van de villa's, die een ravage aantroffen toen ze hun huis in mochten, hebben inmiddels aangifte gedaan van vernieling.

Witwaspraktijken

De advocaat van T. bleef benadrukken dat de Amsterdammer slechts een katvanger was. Hij zou met schulden hebben gekampt, waardoor hij in deze situatie terechtkwam. ,,Mijn cliënt is een hulpje dat werd meegetrokken door de andere verdachte. Een klassiek geval van een katvanger.” Hij kondigde vast aan heel wat getuigen te willen horen. Onder meer de eigenaren van de villa's, maar ook drie Griekse en Cypriotische zakenmannen, om opheldering te verschaffen over de vermeende witwaspraktijken.