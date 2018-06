Tweede verdachte opgepakt voor overval huis Raymon van Barneveld

De politie hield op woensdag 20 juni al een eerste verdachte aan in de hoofdstad in verband met de overval. De twee Amsterdamse verdachten, 24- en 25 jaar oud, zitten momenteel in volledige beperkingen vast. Dit betekent zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

Drie inbrekers

De 52-jarige echtgenote van de bekende darter schrok zich in de ochtend van 16 juni omstreeks 06.30 uur wakker van geluid in haar huis. Ze trof drie mannen aan met wie zij in een worsteling raakte. De mannen vluchtten vervolgens de woning uit. Het is onduidelijk of de daders iets buit hebben gemaakt en of zij gewapend waren. De vrouw hield blauwe plekken over aan de worsteling, maar hoefde niet behandeld te worden.