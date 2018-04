Tweedeling tussen arm en rijk in Haagse onderwijs neemt toe

De segregatie is nergens zo groot als hier, zo blijkt uit een rapport van de Onderwijsinspectie. Opvallend is dat ouders hun kinderen in toenemende mate naar scholen sturen met kinderen die ongeveer even rijk (of juist even arm) zijn. Dat is vooral omdat rijke ouders hier veelal in dezelfde wijk wonen, zoals armere ouders juist bij elkaar wonen in bijvoorbeeld de Schilderswijk.