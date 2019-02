'Tweeduizend drummers aan zee' nu ook als film te zien

Hoe was het ook alweer op 9 september vorig jaar?

,,Het was een waanzinnig spektakel met 2000 slagwerkers op het Scheveningse strand. Dat kan niet anders dan een recordaantal zijn. De burgemeester van Den Haag, Pauline Krikke, opende het evenement met een gongslag. De slagwerkers - Nederlandse topdrummers, groepen en liefhebbers - hebben vervolgens twee uur lang de sterren van de hemel gespeeld.”



En dan nu 'the movie'...

,,We hebben behoorlijk wat geïnvesteerd in het professioneel opnemen van het concert. Er waren een heleboel camera's en we hadden een regisseur. Het geluid is gemixt door iemand die ook met Armin van Buuren werkt. Dat hoor je.”



Door de film cadeau te doen, krijg je die investering toch niet terug?

,,Je kan er ook geld mee verdienen, maar daar heb ik geen goed gevoel over. De film gaat naar alle grote muziekmerken die hebben gesponsord. Zij zetten de film op hun sites, met een link. Een hoop mensen gaan de film dan zien en delen. Dat is een mooi cadeau, toch?‘’



Waar vind ik de film?

,,Gewoon 2000 drummers aan zee intikken op internet.”



Maar eerst de masterclass?

,,Ja, een informatief programma over drummen, maar niet op een gortdroge manier hoor. Er komen gekke verhalen langs.''