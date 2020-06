Tweeduizend euro cadeau voor scholen die hun musical in een theater opvoeren

Fonds 1818 heeft een ton te verdelen over de basisscholen in Den Haag, Westland, Delft, Leiden en alle plaatsen daartussen die alsnog hun eindmusical willen opvoeren in een van de theaters in hun buurt die door de coronamaatregelen net zo zijn getroffen als de scholen zelf. ,,Er zijn al scholen die een alternatief hebben bedacht”, zegt Murat Aslancik van het fonds. ,,Er zijn plannen voor een drive-in opvoering in het Westland waarbij de ouders vanuit hun auto naar het podium kijken. Een andere school gaat de gefilmde musical laten zien in een Pathé bioscoop.”