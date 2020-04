Tweeënhalf keer zoveel mensen in verpleeghuizen overleden dan normaal

In de tweede week van april zijn er in verpleeghuizen in Den Haag en omliggende gemeentes ruim tweeënhalf keer zoveel mensen overleden dan normaal. Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Tot en met week tien van dit jaar overleden er in verzorgings- en verpleeghuizen in het gebied waar GGD Haaglanden actief is, gemiddeld 43 personen per week. In de week van 6 tot en met 12 april steeg dat aantal ineens tot 110 bewoners.

Het CBS publiceert sinds enkele weken de zogenoemde oversterfte. Daaruit blijkt al telkens dat het aantal overleden mensen flink hoger ligt dan het aantal overleden coronapatiënten dat het RIVM meldt. Dat komt omdat dit instituut alleen het overlijden meldt van officieel bevestigde gevallen. Lang niet elke zieke wordt getest.

Verdrietig

Het aantal overleden bewoners hakt er bij medewerkers van zorgorganisatie Florence flink in, zegt een woordvoerder. ,,Het is uiteraard vooral heel verdrietig voor de familie, maar we zien ook dat het voor onze medewerkers heel ingrijpend is. Het personeel brengt hele dagen met ze door en bouwt een nauwe band op.”

Extra moeilijk is het grillige ziekteverloop, aldus de woordvoerder. ,,Het kan in een keer heel erg snel gaan en is het een race tegen de klok om de familie nog op tijd in huis te krijgen, zodat ze afscheid kunnen nemen. Dat is echt heel verdrietig.”