Tweeling wordt 100 en zij weten wel waarom: ‘Familie, wijntje, sigaretje en gezouten boter’

Dronken Fransman (40) negeert stopteken en raast met 194 kilometer per uur over A12

29 augustus Een Fransman (40) heeft een stopteken van de politie in Zoetermeer genegeerd. Op de A12 richting Den Haag werd de snelheid van de bestuurder gemeten. De man reed, vermoedelijk onder invloed van alcohol, 194 kilometer per uur op een weg waar 100 kilometer per uur is toegestaan.