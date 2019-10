Tweelingzussen Eva en Iris zijn beste vriendinnen, maar kunnen ook flink ruzie maken

'Vrije val was onbetaalbaar'

Tweeling? Iris: ,,De dokter dacht eerst dat we eeneiig waren. Niet dus. Niemand ziet dat we tweeling zijn! Eva is tien minuten ouder en écht wijzer. Ik heb lang donker haar en bruine ogen. Eva is donkerblond en heeft blauwe ogen. Ik lijk op onze moeder en Eva op papa. Alleen onze neuzen hebben dezelfde vorm. We zijn beste vriendinnen, maar we kunnen ook flink ruzie maken.''