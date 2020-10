Tweelingzussen Jaimy en Celine hebben dezelfde baan en opleiding, maar lijken verder totaal niet op elkaar

video In witte jassen en gewone kleding dansen medewer­kers HagaZieken­huis ‘Jerusalema’

30 oktober Chirurgen in hun blauwe operatiekamerpakken, verpleegkundigen in witte jasjes en niet-medisch personeel in hun gewone kleding dansen in het HagaZiekenhuis mee op de wereldwijde challenge van hoop, de Jerusalema Challenge.