Tweestrijd in de horeca door covid-maatregelen, maar we gaan weer naar het restaurant

We gaan weer naar het restaurant. De befaamde Pollepel-eetcompetitie is terug nadat we de horeca een paar maanden de tijd gaven om zichzelf deels opnieuw uit te vinden nu covid-maatregelen de klok slaan. Dat het nu anders is dan voorheen is duidelijk en een rondvraag bij horeca in Den Haag bevestigt dat.