Tweetal verdacht van drugslab voorlopig vrij

Het ging vermoedelijk om grondstoffen voor amfetamine die in het riool terecht waren gekomen, maar dat wist die nacht nog niemand. Bewoners van de flat aan de Burgemeester Veldhuijsenlaan belden alleen bezorgd 112, nadat ze rook uit het toilet zagen komen en een scherpe lucht roken.



Pas toen de brandweer op zoek ging naar de oorzaak van de stank, werd ontdekt wat er aan de hand was. In de woning van Robert T. vond de brandweer allerlei verdachte blauwe vaten. Mogelijk was troep uit die jerrycans in de wc gedumpt.



In huis was niemand meer. De twee die gisteren bij de rechtbank in Den Haag in het verdachtenbankje plaatsnamen werden pas maanden later gearresteerd en belandden in de cel.



Een van hen is T.. De andere is Andy van E., die de woning van T. huurde. Beiden ontkennen ook maar iets met het opzetten van het laboratorium te maken hebben en wijzen een derde persoon als schuldige aan, ene Niels. Hij zou tijdelijk in de woning hebben gezeten, omdat Van E. voor werk naar Australië was gereisd.