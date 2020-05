Tweetal verdacht van oplichting voor ruim 80.000 euro van mensen die mondkapjes kochten

Naar de oplichting liep een strafrechtelijk onderzoek, meldt de FIOD vandaag. Klanten betaalden voor hun bestelling door geld over te maken naar een rekeningnummer van een bedrijf (BV) van een van de verdachten. Ondanks de betaling kregen de slachtoffers niets geleverd. In totaal werden mensen voor zo’n 80.000 euro opgelicht.

Bij beide mannen is de woning doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op bankrekeningen, telefoons, digitale administratie en diverse documenten. Van het geld dat werd overgemaakt is ruim een helft in cash opgenomen. Het deel dat nog op de rekening staat van een van de verdachten is inmiddels bevroren.