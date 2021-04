‘Tweets Arnoud van Doorn waren geen oproep tot geweld, maar smeekbede aan Allah’

De gewraakte berichten dateren van 2018 en 2019 en bevatten teksten als: ‘Vandaag in Palestina weer tientallen jonge mensen door kogels van de zionistische bezettingsmacht vermoord. Het wordt druk in het paradijs. Moge Allah swt de zionisten vernietigen’ en ‘May Allah swt guide or destroy the enemies of Islam’.



Van Doorn zelf was niet aanwezig bij de zitting. Hij was in nauw contact geweest met iemand die corona bleek te hebben. Daarom bleef hij uit voorzorg, ondanks een negatieve test, toch thuis. Er bleken twee aangiftes binnen te zijn gekomen na de tweets, een van het CIDI en een van een mevrouw.