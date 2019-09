Twijfel over wijze hoe verkrotte villa Huize Ivecke kan worden gered

Maximaal nog vijf jaar koken op gas voor Haagse huurders

10:57 Mensen die in een huis van een Haagse woningcorporatie wonen, moeten uiterlijk in 2024 afscheid nemen van hun gasfornuis. De gemeente heeft met de woningcorporaties afgesproken dat in dat jaar overal in sociale huurwoningen gasloos wordt gekookt.