Twijfelende scholier krijgt coach voor hulp met toekomst

Hoe gaat dat coachen precies in zijn werk?

,,De leerlingen praten elke week een uur met studenten van de Haagse Hogeschool en van de Universiteit Leiden, die zijn opgeleid om de scholieren te coachen. Ze hebben het onder meer over het oriënteren op de toekomst, motivatie en gedrag. Zo proberen we scholieren een beter inzicht te geven in de studiemogelijkheden later zodat ze bewustere keuzes kunnen maken op school.''



Helpt het?

,,Aan de eerste proef hebben zestig scholieren meegedaan van het ZuidWest College en de Johan de Witt Scholengroep. De eerste geluiden zijn heel positief. Leerlingen hebben meer inzicht gekregen in wat ze kunnen, wie ze zijn en wat ze willen gaan studeren. Studenten hebben het gevoel iets te kunnen betekenen voor een ander. Al zitten er ook leerlingen tussen die niet gemotiveerd zijn. Dat vinden de studenten wel lastig.''



Hoe gaan jullie daar mee om?

,,De studenten praten zelf ook weer elke week over hun ervaringen. Ze sparren met elkaar over de beste aanpak. Zo ontwikkelen ze zich tot kritische professionals. Na de zomer gaat er een nieuwe groep van start.''