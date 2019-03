Twintig jaar cel voor brute roofmoord op bejaarde vrouw

Hagenaar Paul O. is veroordeeld tot twintig jaar cel voor de brute roofmoord op de bejaarde Ans van der Meer. Medeverdachte Najma Z. is veroordeeld tot negen maanden cel voor witwassen van gestolen sieraden van de roofmoord.

Paul O. wordt veroordeeld voor gekwalificeerde doodslag. Volgens de rechter kon hij weten dat de vrouw de mishandeling niet zou overleven. De straf van twintig jaar cel valt hoger uit dan de zestien jaar die het OM eerder eiste. Najma Z. wordt vrijgesproken van medeplichtigheid van de roofmoord. Volgens de rechter heeft ze alle schijn tegen zich, maar is er desondanks onvoldoende bewijs tegen haar.

De rechter acht het bewezen dat O. schuldig is aan het ombrengen van de vrouw. Zo werd onder meer zijn dna op een kussen in het huis van Van der Meer gevonden. Ook hebben meerdere getuigen aangegeven O. te herkennen op bewakingsbeelden van een pinautomaat, waarop een man met een helm te zien is die met de gestolen pinpas van de bejaarde vrouw pint. De stappenteller op de telefoon van O. geeft volgens de rechter ook aan dat hij precies drie kilometer heeft gelopen op de avond van het pinnen. Dat is precies de afstand van zijn huis naar de pinautomaat.

Roofmoord

Ans van der Meer werd op 29 juni 2017 op afschuwelijke wijze om het leven gebracht. Op de zevende verdieping van een flat in Loosduinen wordt de vrouw op die bewuste dag mishandeld, vermoord en beroofd. Eenmaal aangetroffen, blijken al haar ribben en haar borstbeen te zijn gebroken. De bejaarde ligt vastgebonden tussen het bed en de verwarming, bedolven onder een stapel kleding van anderhalve meter. Haar kostbare sieraden zijn weg. Met haar pinpasje is geld opgenomen.

Haar pinpas leidt uiteindelijk naar de daders: als een rechercheur naar camerabeelden van geldautomaten tuurt, doet hij een ontdekking. De helm die de pinner draagt, moet gloednieuw zijn. Het folietje zit er nog op. Deze eenvoudige ontdekking leidt uiteindelijk tot de aanhouding van het Haagse stel Paul O. en Najma Z. Van het type helm dat de man draagt zijn er recent maar drie in Nederland verkocht, slechts één in deze regio, bij de Gamma in Leidschenveen. Op de camerabeelden van de bouwmarkt is het tweetal te zien. In de flat wordt vervolgens een dna-spoor van O. gevonden en Z. is gezien toen ze de gestolen sieraden verkocht.

Tweede overval

Najma Z. werd drie weken geleden al op vrije voeten gesteld door de rechtbank in Den Haag, daags nadat er zestien jaar cel tegen haar geëist was. Ook tegen Paul O. werd zestien jaar cel geëist door de aanklagers. De twee werden ook verdacht van een woningoverval met geweld in de Stieltjesstraat. De rechter spreekt de twee daarvoor vrij. Het Openbaar Ministerie achtte drie weken eerder al te weinig bewijs te hebben voor deze overval.