Twintig jaar Leidschenveen-Ypenburg: ‘Het was echt niemandsland. Geen verlichting. Overal modder’

Twintig jaar?

Ja, het stadsdeel bestaat twintig jaar. Maar de eerste huizen werden al in 1996 gebouwd. ,,Het was echt niemandsland. Geen verlichting. Overal modder”, zegt Jacqueline van den Akker (75) op een stoeltje op het verjaardagsfeest van het stadsdeel bij de kinderboerderij in Leidschenveen . Zij kwam twintig jaar geleden in de wijk wonen, vlakbij dit eerste rijtje huizen. Ze verhuisde vanuit het Haagse centrum, waar ze het gevoel had dat niemand ‘nog een poot uitstak’ om de buurt leefbaar te houden. Met zijn allen in de nieuwe wijk schiep een saamhorigheidsgevoel. Maar nu na twintig jaar ziet een andere wijkbewoner Ria Kok (80) dat in haar flat in Ypenburg die saamhorigheid langzaam verdwijnt. Zuinig op de spullen, zorgen dat de hal en de lift schoon blijft, nee, dat is niet meer. ,,Het is bijzonder hoe dat verandert met een nieuwe bewoner.”