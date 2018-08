Twintig uur werkstraf voor bekladden van Joods monument

De man verklaarde dat hij zomaar een object had uitgekozen: dat het ook een schoolgebouw of iets anders had kunnen zijn. Hij stiftte met een oranje markeerstift een soort kruis op het monument. Het motief voor de volgens hemzelf 'extraverte actie' bleef onduidelijk. Hij had niet de bedoeling om een iemand of een groepering te beledigen, zei hij. Maar dat maakt de bekladding van een dergelijk monument 'niet minder laakbaar', vindt de rechtbank.