Twintiger door twee vrouwen mishandeld bij HMC

Verkiezing Hagenaar van het jaar In de voetsporen van Tom Beugelsdijk: 'Het was een eer'

11:44 Het einde van het jaar nadert en dus is het weer tijd voor de verkiezing Hagenaar van het jaar. Wie treedt in de voetsporen van voetballer Tom Beugelsdijk? Met bijna de helft van de stemmen was hij dé onvervalste winnaar van vorig jaar. Elf maanden na zijn winst is hij steeds nog enthousiast. ,,Het was een eer.’’