Uber Eats ook in Delft en Rijswijk

Even vragen aan Raadslid uit Delfzijl kopieert raadsvra­gen uit Den Haag: ‘Ze moeten juist blij zijn’

8:47 Raadslid Jan Ottens van de Seniorenpartij in Delfzijl (Noordoost Groningen) kopieert en plakt regelmatig raadsvragen van andere lokale partijen in het land, daar kwam RTV Noord achter. Zo ook een motie van het Haagse CDA-raadslid Danielle Koster over mishandeling van ouderen in de regio. Koster zei het ‘niet chic’ te vinden dat Ottens haar vragen woord voor woord heeft overgenomen.