UFO-cirkel? Nee hoor, deze tekeningen van Nico (67) op het strand zijn vanuit de lucht heel logisch

Vaillant­laan vanaf maandag afgesloten vanwege nieuw asfalt, ook werkzaamhe­den in Wouwer­manstraat

Het was al aangekondigd, maar nu is het echt zover. De Vaillantlaan in de Schilderswijk wordt vanaf maandag afgesloten voor verkeer. De rijbanen in beide richtingen gaan tijdelijk dicht omdat er een nieuwe laag asfalt wordt gelegd. Ook zijn er werkzaamheden in en rondom de Wouwermanstraat. Daar wordt het riool gerenoveerd.