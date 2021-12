Uit Denk gezette ex-lijsttrekker Haryouli begint eigen partij

De komst van Denk naar de Haagse gemeentepolitiek moest er juist voor zorgen dat er in elk geval vanuit islamitische hoek één brede partij was. De versplintering over drie verschillende partijen - Nida, Islam Democraten en Partij van de Eenheid - zou daarmee voorbij zijn. Inmiddels is van die eenheid niets meer over.

Afstand tussen de Haagse burger en het stadhuis

Haryouli zegt zich vooral in te gaan zetten om de afstand tussen de Haagse burger en het stadhuis te verkleinen. Die noemt hij nu ‘levensgroot’. ,,De afgelopen jaren hebben we kunnen zien hoe het stadsbestuur weinig of geen aansluiting heeft kunnen vinden op met name kwetsbare groepen mensen in onze stad. Of het nou gaat om corona, de leefbaarheid in kwetsbare wijken, de uitbuiting van arbeidsmigranten of de uitsluiting van mensen met een beperking op de woningmarkt.”