Uit een oosterse fontein die tegeltje voor tegeltje in Marokko is gemaakt stroomt nu Haags water

‘Voor de inpassing van de fontein is op dit moment helaas geen geschikte locatie voorhanden in het centrum', antwoordde zij op 19 april van dat jaar nadat er raadsvragen waren gesteld over het al of niet doorgaan van het project. Drie jaar later staat hij er dan toch: een geelgroene fontein die tegeltje voor tegeltje door ambachtslieden in de Marokkaanse stad Fez is gemaakt en in stukken is overgebracht naar Den Haag.