UIT Festival Den Haag gaat door in aangepaste vorm

Indorocker Ron Lamster overleden: ‘Man met de gulle lach en het hart van goud’

18 augustus Indorocker Ron Lamster (74) was tien dagen geleden nog eregast op het Haags Beat Festival in het Zuiderpark en wat zijn z’n muzikale vrienden en fans blij dat ze toen nog zoals vanouds met hem hebben kunnen lachen. Ron, die al langer ziek was, overleed dinsdag. De man met de gulle lach en een hart van goud. ‘Muziek was zijn passie.’