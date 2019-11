Uit finale teruggetrokken missen in strijd tegen ongepast gedrag

Een week voor de finale van de Miss India Holland-verkiezing in Den Haag maakten de vrouwen een naar incident mee. Tijdens een laatste training kwam een groep onbekenden de zaal binnen en werd vervolgens de organisator mishandeld. De missen hoorden naar eigen zeggen niet veel later dat de organisator meiden zou hebben aangerand en misbruikt.

De eerste rechtszaak hebben we gewonnen, maar de organisa­tor gaat in hoger beroep

,,Met zijn vieren hebben we ons toen teruggetrokken", zegt Vanita Hanoeman, één van de missen. Rechtszaken volgden, want de organisator zei dat hij ten onrechte was beschuldigd. ,,De eerste rechtszaak hebben we gewonnen, maar de organisator gaat in hoger beroep."