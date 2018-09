Uitbater koffieboot Laak voelt zich weggepest

Boek over motorlegen­de Jack Middelburg valt slecht bij weduwe

15:02 Motorlegende Jack Middelburg staat, 34 jaar na zijn overlijden, weer volop in de belangstelling. Er is nu een boek uit met herinneringen en er komt een theatervoorstelling op de TT Assen. Maar nu iedereen een stukje van Jack wil, blijft zijn weduwe Petra over met wonden die weer open zijn. 'De nachtmerries van toen zijn weer terug'.