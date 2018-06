Uitblijven ambulance voor Haagse Ed Reijsbergen (63) niet gemeld

Reijsbergens vrouw stelt dat als hij op tijd in het ziekenhuis was geweest, een levensreddende operatie uitgevoerd had kunnen worden.



De Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Haaglanden zegt dat een nieuw intern onderzoek naar de kwestie, dat vorige week in gang is gezet, behalve een analyse van wat er die dag is gebeurd, ook duidelijk moet maken of de late aankomst van de ambulance een 'calamiteit' is geweest die bij de Inspectie gemeld moet worden.



Een calamiteit is jargon voor een incident binnen de zorg waarbij hulp is verleend die 'niet de gewenste uitkomst' heeft gehad. Officieel moet zo'n calamiteit binnen zes weken gemeld worden. Die termijn is al ruim verstreken.



De echtgenote van Reijsbergen heeft inmiddels zelf gebeld met de Inspectie. Ze neemt een advocaat in de arm om haar bij te staan als de ambulancedienst met de resultaten van het interne onderzoek komt. Ook wil ze een zaak aanspannen tegen de dienst. ,,Ik krijg mijn man er niet mee terug, maar ik kan wel namens hem strijden voor rechtvaardigheid.''



