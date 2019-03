Uitbreiding Bellingcat begint in Den Haag

Bellingcat kreeg maandag 500.000 euro van de Nationale PostcodeLoterij voor het opzetten van een kantoor en trainingscentrum in Den Haag. Het geld was onderdeel van een grotere buidel van de loterij, bestemd voor bijzondere journalistieke projecten. Dat is waarom het journalistieke platform in aanmerking kwam: Bellingcat is gebouwd op onderzoek in samenwerking met vrijwilligers op sociale media en andere bronnen waar iedereen bij kan. Dat blijkt tot nu toe een methode die zijn vruchten afwerpt. Zo kwam Bellingcat met grote onthullingen rondom de MH17-ramp en de vergiftiging van de Russische ex-spion Sergej Skripal.



Het platform richt zich nu op Nederland en hoopt hier een groot netwerk van vrijwilligers op te bouwen dat zich richt op lokale kwesties. Die vrijwilligers zullen worden opgeleid in het nieuwe Haagse trainingscentrum. Volgens grondlegger Eliot Higgins, zelf onderzoeksjournalist, een logische stap. ,,Een heleboel organisaties uit Nederland hebben interesse getoond in een samenwerking met ons”, zegt hij tegen deze krant. ,,Door dit project kunnen we met hen aan de slag met hopelijk interessante onderzoeken.”