Uitbreiding HML naar Neuhuyskade gaat door

Die partij maakt zich, net als omwonenden van het bewuste kantoorpand op nummer 40, zorgen over de verkeersveiligheid en de te verwachte geluidsoverlast als de dependance er komt. Het HML wil 400 leerlingen van de mavo-afdeling onderbrengen in het voormalige pand van de Raad voor Kinderbescherming. De hoofdvestiging van de school aan de Nassau Bredastraat is namelijk te klein om het groeiend aantal leerlingen op te vangen. De komende tijd wordt onderzocht of er op het huidige terrein uitbreiding mogelijk is, maar tot die tijd wordt een deel van de leerlingen enkele jaren op een andere locatie ondergebracht.



Diverse panden zijn de revue gepasseerd, maar er zijn slechts enkele locaties die qua omvang, ligging en kosten in aanmerking komen. De locatie aan de Anne van Saksenlaan viel af, omdat hierop een kantoorbestemming rust. Het Ypsilongebouw valt ook af omdat de verhuurder de ruimte niet aan een school wil verhuren. Dus blijft volgens het college alleen de Neuhuyskade over.



Wijkvereniging Benoordenhout laat het er naar verwachting niet bij zitten. De bewoners dienden eerder al bezwaar in tegen de vergunningaanvraag.



