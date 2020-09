Uitbreiding voor Groep de Mos? Haagse partij wil meedoen aan verkiezingen in randgemeenten

Richard de Mos wil meer dan alleen Den Haag. De partijleider van Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil in 2022 ook meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen in randgemeentes van de hofstad. Een greep: Westland, Rijswijk en Delft.

De Mos sprak deze ambitie na zijn overwinning in 2018 al uit. ,,We zijn heel populair in gemeenten rond Den Haag”, zei hij toen. ,,Onze manier van politiek bedrijven blijkt ook buiten de stad tot de verbeelding te spreken. Dat beschouwen we als een groot compliment.’’

Richard de Mos wil in 2022 Westland, Rijswijk, Delft, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg bestormen. ,,Vanuit die gemeenten hebben we veel mailtjes gehad met de vraag of we er politiek niet mee willen gaan doen”, zegt hij desgevraagd. ,,Maar deelname in gemeenten als Leiden of Zoetermeer sluiten we zeker niet uit.”

Zaak is wel dat zijn partij voldoende geschikte kandidaten om regionaal uit te kunnen bouwen. Ook denkt De Mos aan samenwerking met andere lokale partijen. Opvallend genoeg zegt De Mos nog geen naam te hebben voor zijn politieke ‘filialen’. ,,Daar zijn we nog niet uit. Het wordt in elk geval geen Hart voor Westland of Hart voor Delft.‘’

In september komt De Mos ook nog met zijn landelijke, politieke ambities naar buiten. Maar de wens om regionaal uit te breiden bestaat al langer, zegt hij. ,,En de gezamenlijke noemer waaronder we gaan opereren is onze ombudspolitiek.”

Steekproef

Deze zomer liet de partij een steekproef doen door een onderzoeksbureau. Daaruit bleek dat de politiek van Hart voor Den Haag/Groep de Mos ook aanslaat bij de buren. Een derde zou de deelname van de partij in hun gebied een ‘verrijking van de gemeenteraadsverkiezingen’ vinden.

Volgens Richard de Mos lopen er in een aantal gebieden al gesprekken over mogelijke samenwerking. ,,Voor iedere gemeente staan wij open om samen met andere lokale partijen een vuist te maken tegen de gevestigde orde.”

