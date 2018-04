Uitbreidingsplannen Aldi Westduinweg nog niet van tafel door motie van D66

Ondergrondse parkeergarage

‘Vanuit economisch perspectief ongewenst’

,,Onderdeel van het detailhandelsbeleid is daarom dat we expliciet geen nieuwe supermarkten of uitbreiding van bestaande supermarkten op solitaire locaties buiten de winkelgebieden toestaan, zoals in dit geval’’, schrijft burgemeester Pauline Krikke in maart in een brief als antwoord op vragen van D66, PvdA en CDA. ,,Voor alle supermarkten geldt dat zij zich uitsluitend binnen de hoofdwinkelstructuur kunnen vestigen of mogen uitbreiden als dat mogelijk is.’’