Uitdaging: hack het Haagse stadhuis

Burendag zorgt voor veel gezelligheid in de regio

23 september Het is vandaag Burendag! Er is dit jaar verspreid door heel Nederland een recordaantal aan Burendagactiviteiten aangemeld, namelijk bijna 6.000. Ook in onze regio is het in vele buurten gezellig. Hier volgt een kleine sfeerimpressie van Burendag in de regio.