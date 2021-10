Uitgaan is vaak een kwestie van gezien worden, maar er zijn zaken waar je juist níet gezien wilt worden

ColumnUitgaan is vaak een kwestie van gezien worden. Maar er zijn zaken waar je juist níet gezien wilt worden. Althans, als je er naar binnen gaat. Wederom verdwijnt een bijzonder stukje Den Haag: Club Paradise is niet meer. De seksclub aan de Thompsonlaan is vergaan.

Eigenaar Wim Greijskamp heeft de handdoek in de jacuzzi gegooid. Murw gebeukt door controlerende instanties. Dat was al jaren een doorn in zijn oog. ‘Alle diensten werken langs elkaar heen. De brandweer komt controleren, politie, GGD, noem maar op. Bovendien moeten we ieder jaar een nieuwe vergunning aanvragen. Zelfs als er niets veranderd is. Dat kost 1250 euro leges. Welke andere branche maakt dit mee? Niet de hotels, waar escortdames hun werk doen.’

Quote Niet voor niets zei Wim ooit: ‘Als deze muren konden praten zou half Den Haag in een scheiding liggen.’ Sjaak Bral

Club Paradise was feitelijk een cluster van vele woningen, aaneengeschakeld en met kruip-door-sluip-door gangetjes. Een constructie die je ook veel tegenkomt in de Geleenstraat. Niet dat ik er weleens geweest ben, welnee. In Club Paradise ben ik vaak genoeg geweest. Altijd voor zaken, dat spreekt. Iets met Kim Holland, bijvoorbeeld. Andere namen noem ik niet. Net als Wim. Niet voor niets zei hij ooit: ‘Als deze muren konden praten zou half Den Haag in een scheiding liggen.’

Zwaar onder druk

Zoals genoegzaam bekend staat de seksindustrie zwaar onder druk. Prostituees en hun klanten verdwijnen in de illegaliteit. Wie denkt dat hun (belangrijke) werk stopt als je een zaak sluit is sinds de oorlog niet meer buiten geweest. Voor de goede orde: dan heb ik het over de Eerste Heilige Oorlog van 600 voor Christus.

Club Paradise bestond uit 1400 vierkante meter plezier met als pronkstuk een heus binnenzwembad. De voormalige tempel van Eros is verkocht aan Jeroen Lentze, een vastgoedondernemer die wel houdt van een avontuurtje. We kennen zijn naam vooral van zijn (mislukte) poging om op de Soestdijksekade een stapel dakopbouwen te plaatsen. En natuurlijk zijn poging om ADO te kopen. Nou ja, beter gezegd: de grond erom heen. Lentze is gespecialiseerd in ‘waarde toevoegen’ aan een bestaande woning. Dat lukt ‘m goed bij Club Paradise: dit wordt een ‘wooncomplex’. Mij zal je er niet meer zien. Wie wil er nu wonen in een complex?

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.